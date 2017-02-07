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ВВП России в 2016 году снизился на 0,2% — ЦБ

Экономика
… но регулятор отмечает оживление экономической активности, которая сохранится и в начале 2017 года
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 7 февраля 2017, 12:06 — REGNUM  ВВП России в 2016 году снизился на 0,2%, перейдя в IV квартале 2016 года к росту с коррекцией на сезонность. Дальнейшему увеличению ВВП будет способствовать восстановление совокупного спроса в I полугодии 2017 года, говорится в комментарии Центробанка по текущей экономической ситуации в России

Квартальный темп прироста ВВП с коррекцией на сезонность вышел в положительную область, что свидетельствует об оживлении экономической активности, которая сохранится и в начале 2017 года.

Восстановление экономической активности в России начало приобретать устойчивость, но динамика основных показателей оставалась неоднородной, отмечает ЦБ.

С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения, постепенно восстанавливалась инвестиционная активность. С другой стороны, возобновилось сжатие потребительского спроса в РФ после небольшого роста в третьем квартале, поясняет регулятор.

По данным Росстата на 1 февраля, спад ВВП РФ в 2016 году составил 0,2%. Таким образом, оценка статистического ведомства оказалась значительно лучше оценки Минэкономразвития в минус 0,6%.

Как отметил регулятор, подробнее о прогнозе квартальной динамики ВВП можно будет говорить в апреле 2017 года, после того как Росстат представит данные о квартальной динамике выпуска в 2015—2016 гг., соответствующей актуальным годовым данным.

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