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Роспотребнадзор назвал калужскую «молочку» опасной к употреблению

Экономика
Специалисты Роспотребнадзора приостановили деятельность в калужском регионе предприятия по производству сметаны
Молоко
Иллюстрация: Sk.ru
Молоко

Калуга, 7 февраля 2017, 11:53 — REGNUM  48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям). Об этом 7 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

По данным ведомства, по обнаруженным недоставкам на предприятиях составлено 30 протоколов об административном правонарушении. 15 юридических лиц оштрафовано на сумму 1100 тыс. рублей. По итогам проверки приостановлена деятельность одного предприятия по производству сметаны.

В настоящее время на территории Калужской области функционирует 31 предприятие переработки молока. С 7 апреля 2016 года по 6 февраля 2017 года региональным управлением Роспотребнадзора было проверено 20 молокоперерабатывающих предприятий.

Также проверке подверглись и 125 предприятий торговли. Оказалось, что из 121 взятой пробы молочной продукции 100 — были с нарушениями. Среди них: не соблюдение сроков годности продукции, несоответствие продукции нормативным требованиям и даже несвоевременное прохождение медицинских осмотров работниками.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на калужского губернатора Анатолия Артамонова, в 2016 году в сельском хозяйстве области более чем на 8% выросли надои молока. В аграрном секторе также примерно на 10% планируется рост производства молока. Калужская область по-прежнему привлекательна для инвесторов. Так, в октябре 2016 года в калужском селе Ефимцево состоялась закладка первого камня в строительство комплекса молочного животноводства и переработке молока индустриального масштаба с использованием высоких технологий вьетнамской компанией TH Group. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

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Проблемы молочной отрасли
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