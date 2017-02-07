Ипотечный рынок в 2017 году перейдет к росту — АИЖК

Москва, , 11:39 — REGNUM Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2016 году вырос почти на 30% — до 1,475 триллиона рублей, сообщается на сайте АИЖК.

Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок. Ставки выдачи по ипотечным кредитам в конце 2016 года составили 12−12,5%, а в среднем за год — около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 году. Таким образом, ставки по ипотечным кредитам достигли уровня 2014 года.

На 1 декабря 2016 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается — по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней было зафиксировано в 2010 году — 7,1%.

В АИЖК считают, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту. Ожидается, что по итогам 2017 года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 триллиона рублей, а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже.

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Как сообщало, по данным Национального бюро кредитных историй, в России отмечено снижение доли заемщиков, чья текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI — payment to income) составляет более 50%.

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