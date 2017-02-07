Скандальный Dakota Access могут начать строить без завершения экоэкспертизы

Бисмарк, США, , 11:09 — REGNUM В «войне» между нефтяниками и индейцами США начинается новый виток громкого скандала. Как сообщает агентство Reuters, уже в эту пятницу, 10 февраля, американская армия может принять решение о выдаче окончательного разрешения на строительство нефтепровода Dakota Access без окончания экологической экспертизы. Адвокаты, защищающие интересы представителей коренного населения страны, обещают оспаривать это решение в суде, если оно будет принято.

Напомним, что в декабре 2016 года армия США нала проводить экологическую экспертизу нефтепровода. Начать ее поручил в декабре бывший президент страны Барак Обама. Военные стали проводить сбор информации по этому поводу для определения влияния трубопровода на состояние озера Оах, которое является для индейцев племени суи священным, и более того, служит источником чистой питьевой воды.

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Однако теперь армия США сомневается, что экологическую экспертизу стоит доводить до конца. Так, представитель Инженерного корпуса армии сообщил суду США, что представил рекомендацию исполняющему обязанности министра армии США Роберту Спиэру о том, необходимо ли заканчивать полную оценку потенциальную угрозу от нефтепровода озеру. Дело в том, что это мероприятие предшествует выдаче финального разрешения на прокладку трубопровода под озером.

В свою очередь, юристы, выступающие против реализации нефтяного проекта, выразили готовность оспаривать разрешение на строительство Dakota Access в суде, если оно будет выдано. Об этом заявил адвокат со стороны племени суи Ян Хассельман. Он отметил, что пока сложно понять, начнется ли прокладка нефтепровода, если индейцы будут оспаривать решение, или суд примет решение о временной приостановке работы. Позиция племени и представляющих их адвокатов заключается в том, что и по закону, и в соответствии с правами индейцев, экологическая экспертиза должна быть завершена.

«Выдача разрешение без этого будет серьезным нарушением закона», — подчеркнул Хассельман. При этом на слушаниях в суде, которые прошли 6 февраля, юристы сообщали, что Dakota Access может быть полостью завершен через примерно полтора месяца от начала работ.

Ранее ИА REGNUM передавало, что против строительства нефтепровода из Северной Дакоты в Иллинойс стоимостью около $3,7 млрд выступают индейцы племени сиу, а также присоединившиеся к ним «зеленые». Представители коренного населения уверены, что сооружение Dakota Access Pipeline может привести к серьезным экологическим проблемам на территории, где проживают индейцы. Эта «война» индейцев и нефтяников продолжается с лета 2016 года. Племя не раз устраивало митинги и препятствовали ведению строительных работ. Против них применялись довольно жесткие меры: их травили собаками, применяли перечный спрей и водометы и тому подобное.

В начале декабря, казалось бы, победа осталась за индейцами, поскольку отмечалось, что власти США откажутся от утверждения маршрута нефтепровода и рассмотрят другие варианты его прокладки. Однако нефтяники надеялись, что с приходом к власти нового президента Дональда Трампа этот спор разрешится в их пользу. Действительно, 24 января Трамп распорядился возобновить работы по строительству нефтепроводов Keystone XL (совместный с Канадой) и Dakota Access. Против этого решения начались митинги у стен Белого дома. Однако они оказались не такими масштабными (принимало участие чуть более ста человек) и продолжительными, как, например, протестные митинги против других решений нового президента.

Причем на минувшей неделе исполняющий обязанности министра армии США Роберт Спиэр отдал распоряжение инженерному командованию сухопутных войск США активизировать усилия по строительству нефтепровода под рекой Миссури. Компания Phillips 66, которая принимает участие в реализации нефтепровода, позже сообщила, что проект может заработать во втором квартале 2017 года.

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