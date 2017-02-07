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Январская инфляция в Эстонии выросла за год на 2,7%

Экономика
За год больше всего выросли цены на моторное топливо – почти на 40%

Таллин, 7 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  Потребительские цены в Эстонии в январе 2017 года выросли по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,7%, по сравнению с декабрем 2016 года — на 0,4%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии. Больше всего на резкий рост цен повлияло заметное удорожание моторного полива и продовольствия.

За год товары подорожали на 3,3% и услуги — на 1,7%. Отмечается, что административно регулируемые цены выросли за год на 7,4%, в то время как регулируемые рынком цены — на 1,5%. За год больше всего выросли цены на моторное топливо — почти на 40% (бензин стал дороже на 19,4% и дизель — на 26,1%). Большой вклад в инфляцию внес рост цен ан продовольствие (3,7%), включая рост цен на молоко и молочную продукцию (8,2%) и на рыбную продукцию (11,2%). Больше всего в данной категории товаров подорожали фрукты и сахар (на 29%). В то же время подешевело мясо птицы — на 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года индекс потребительских цен в Эстонии остался примерно на том же уровне, что и в 2015 году, составив 0,1%. Весь год на цены оказывали влияние низкие мировые цены на нефтепродукты и газ, а также невысокий внутренний спрос. Так, несмотря на повышение мировых цен на нефть в конце года, моторное топливо в среднем в декабре 2016 году оставалось на 4% дешевле, чем в 2015 году. Рост мировых цен на нефть и падение евро в конце года еще не успели отразиться на ценах 2016 года, отмечают эксперты.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в Эстонии за 2016 год составила 0,1%

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Экономика Эстонии
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