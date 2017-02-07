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Во Франции реализуют эстонскую систему э-продажи билетов

Экономика
Небольшая фирма из Тарту со штатом в девять человек выиграла конкурс по установке системы электронных продаж билетов на общественный транспорт Франции

Таллин, 7 февраля 2017, 11:01 — REGNUM  Эстонское предприятие T solutions в сотрудничестве с эстонской фирмой-оператором Eurolines начало электронную продажу автобусных билетов крупнейшего транспортного предприятия во Франции Transdev. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает эстонский портал baltic-course.сom со ссылкой на сообщение T solutions.

Речь идет о первом этапе объемного договора о сотрудничестве эстонских фирм с одним из мировых лидеров в транспортной сфере. Предприятие надеется на французском рынке продать миллионный билет уже к концу лета.

T solutions был провозглашен победителем поставки по развитию билетной системы Transdev в феврале 2016 года. При этом эстонской фирме пришлось при реализации заказа исходить из того, что французская бизнес-система автобусного транспорта чрезвычайна многообразна, а цена продаваемого билета и логистика по сравнению с ситуацией в Эстонии абсолютна иная. Как отметил Бирнбаум, уже в первую неделю через эту систему билеты приобрело заметное число пассажиров: «Мы выбрали для запуска системы так называемый «низкий сезон» в данной области, чтобы в течение нескольких месяцев приготовиться к повышенному спросу летом».

По словам Бирнбаума, для небольшой фирмы из города Тарту договор с французской корпорацией общественного транспорта — пропуск на гигантский рынок Западной Европы. За год количество работников фирмы выросло с менее чем десяти до 45 человек.

T solutions — первопроходец билетных систем эстонского общественного транспорта, примерно 4 млн билетов в год продается через системы T solutions, а услугами фирмы пользуются более 40 автобусных предприятий. Платформа программного обеспечения T solutions подходит для средних и крупных транспортных предприятий, которые занимаются коммерческими перевозками и чью деятельность характеризуют сложная со многими пересадками логистика, динамическое ценообразование и маркетинг, но, в то же время, и гибкое реагирование в реальном времени на рыночную ситуацию и требования рынка.

Transdev принадлежит французским концернам Veolia и Сaisse des dépôtss. Предприятие оперирует 83 000 работниками, 22 сетями общественного транспорта в 19 странах по всему миру. Оборот Transdev — 6,6 млрд евро.

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