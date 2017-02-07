«ТГК-1» сообщила о миллиардном росте долгов потребителей

Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Просроченная дебиторская задолженность за теплоэнергию у потребителей компании «ТГК-1» за 2016 год увеличилась на 1,1 млрд рублей и к началу 2017 года достигла 7,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила ИА REGNUM пресс-служба энергетической компании.

Основная часть долга перед ПАО «ТГК-1» сформирована в Северной столице. Причем главными неплательщиками являются управляющие компании в сфере ЖКХ, жители же, как правило, исправно платят по счетам за коммунальные услуги.

«Наибольшая часть задолженности приходится на потребителей Санкт-Петербурга — 6,1 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей должны исполнители коммунальных услуг. При этом сумма в 3,7 млрд рублей сформирована управляющими компаниями, более половины уставного капитала которых принадлежит администрации города», — пояснили в «ТГК-1».

Высокий уровень задолженности потребителей сохраняется в Республике Карелия — 404,7 млн рублей, в Мурманской области — 884,6 млн рублей. При этом в Петрозаводске и Заполярье, где потребители оплачивают потребленную энергию напрямую на счета «ТГК-1», собираемость платежей значительно выросла.

Аналогичный эффект достигнут и в «проблемном» Санкт-Петербурге — но только в тех домах, где также введена система прямых платежей.

«Сегодня такая схема действует более чем в 200 домах Северной столицы. Положительная динамика наблюдается и в категории ГУЖА. По остальным группам потребителей Санкт-Петербурга дебиторская задолженность по-прежнему растет», — отмечает Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1».

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ПАО «ТГК-1» является крупнейшим поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, ведущим производителем тепла в Санкт-Петербурге. Доля компании на рынке тепловой энергии города составляет более 50%.

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