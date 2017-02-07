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Банк Эстонии и Департамент статистики договорились о взаимодействии

Экономика
Определены обязанности учреждений по публикации финансовой отчетности

Таллин, 7 февраля 2017, 10:59 — REGNUM  С осени 2017 года банк Эстонии начнет готовить финансовые отчеты не только на основании собственных данных, но и данных Департамента статистики. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, сообщили в Банке Эстонии, отметив, что подобная мера позволит сделать финансовую отчетность полной, а сбор информации — более эффективным. Соответствующее соглашение подписано представителями двух ведомств. Первый отчет новой формы будет опубликован в январе 2018 года.

Определены обязанности Банка Эстонии и Департамента статистики по публикации финансовой отчетности. Так, банк Эстонии помимо ежеквартальных отчетов будет готовить ежегодные финансовые отчеты, которыми ранее занимался департамент. В свою очередь, Департамент статистики Эстонии возьмет на себя сбор данных о деятельности зарубежных дочерних представительств эстонских предприятий, а в более отдаленной перспективе — и всю статистику по внешней торговле.

По словам руководителя отдела статистики Банка Эстонии Яануса Кроона, соглашение позволяет избежать дублирования деятельности двух учреждений и упрощает обмен информацией. Такая деятельность станет в итоге удобной для потребителей данных, когда все данные о конкретной сфере деятельности за отчетный период можно будет взять из одного источника. Сбор информации в Банке Эстонии и Департаменте статистики теперь производится на основе общей методологии, отметил он.

По данным Банка Эстонии, подобное объединение и распределение обязанностей по сбору статистики теперь происходят и в других странах-членах ЕС, но Эстония оказалась первой, в которой госучреждения именно так разделили сферы своей деятельности.

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Экономика Эстонии
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