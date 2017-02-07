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Ротенберг возьмет под контроль совет директоров Тульского патронного завода

Экономика
Назначена дата внеочередного собрания акционеров
Патроны
Иллюстрация: U.S. Marine Corps
Патроны

Тула, 7 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  Представители олигарха Игоря Ротенберга, который недавно стал владельцем более чем 46% акций ОАО «Тульский патронный завод», могут получить большинство в совете директоров предприятия. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на сообщение предприятия.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 3 марта. В новый состав совета директоров всего должно войти 11 человек, из которых десять избираются акционерами, еще один вводится государством. Как следует из материалов предприятия, всего в совет директоров выдвинуто 13 кандидатов, причем семь из них являются представителями АО «ЭнПиВи Инжиниринг» (является подконтрольным Игорю Ротенбергу).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года Игорь Ротенберг приобрел в собственность 46,176% акций Тульского патронного завода — пакет акций он купил у теперь уже бывшего собственника бизнесмена Алексея Соловова (он вышел из состава совета директоров).

Тульский патронный завод был основан в 1880 году, первые патроны — для пехотной винтовки Бердана №2 завод выпустил уже в 1882 году. В годы Первой мировой войны Тульский патронный завод поставлял Русской армии более 25% всех патронов. В настоящее время ОАО «ТПЗ» входит в число ведущих предприятий патронной отрасли России.

В конце января пост генерального директора завода покинул Михаил Носов. Предприятие возглавил Александр Митрофанов, который до этого работал первым заместителем директора завода.

Игорь Ротенберг — российский предприниматель, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга, владельца ООО «Стройгазмонтаж» — подрядчика строительства Керченского моста. В 2015 — 2016 годах журнал Forbes включал Игоря Ротенберга в число 200 богатейших людей России, он занимал, соответственно, 166 и 192 места. По данным издания, Игорю Ротенбергу принадлежит 33% акций «ТПС Недвижимость», 76% — «Газпром бурение», 78,7% — «ТЭК Мосэнерго», 50% оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Игорь Ротенберг купил акции Тульского патронного завода

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