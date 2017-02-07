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В России получили разрешение на работу более 50 коллекторских фирм

Экономика
Всего в госреестр могут быть включены порядка 1500-2000 коллекторских агентств

Москва, 7 февраля 2017, 10:34 — REGNUM  В Федеральную службу судебных приставов по состоянию на 2 февраля поступило 85 заявлений о включении в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, сообщили в ФССП.

Выдано 51 свидетельство о внесении сведений о коллекторских организациях. Принято 6 решений об отказе во внесении сведений в государственный реестр в связи с представлением юридическими лицами неполного пакета документов и сведений.

Оставшиеся 28 заявлений юридических лиц находятся на рассмотрении и проходят процедуру проверки документов, обязательных при подаче заявления о включении в госреестр.

Напомним, Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с 2017 года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список. Всего, по данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены порядка 1500−2000 коллекторских агентств.

Согласно КоАП, коллекторам, которые продолжат деятельность без включения в реестр, грозит штраф до 500 тысяч рублей для граждан, до 1 миллиона рублей для должностных лиц и до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Отметим, с начала 2017 года в ФССП от граждан поступило 335 обращений о нарушениях требований Федерального закона № 230-ФЗ со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Обращения поступают как на действия коллекторских агентств, включенных в государственный реестр, так и не включенных в указанный реестр.

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