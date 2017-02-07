Казино и яхт-клуб: Махачкалинский порт может стать игорной зоной

Махачкала, , 10:33 — REGNUM В Махачкалинском морском торговом порту может появиться торгово-развлекательный комплекс. На его территории предполагают создать яхт-клуб, гостиницу, торговый центр, а также букмекерские конторы и два казино.

Исполнять этот амбизиозный проект, как пишут «Известия», намерена финансово-промышленная группа «Нафта-Москва», руководителем которой является бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 100 млн долларов США.

Проект застройки портовой территории по заказу компании «Нафта-Москва» разработан архитекторами из Турции. В самой компании, как отмечают СМИ, информацию о создании торгово-развлекательного комплекса в махачкалинском порту официально не комментируют.

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Борьба за махачкалинский порт. Почему Абдулатипову нужны «третьи лица»?

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года появилась информация о том, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) стал акционерным обществом. При этом 100% акций порта находятся в собственности государства.

Напомним, в России официально разрешены игорные зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Красная Поляна» в Сочи.