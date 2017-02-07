Анкор Банк ввел лимит на получение наличных

Переводы со счетов банка не осуществляются

Казань, , 10:09 — REGNUM Банк"Анкор» ограничил выдачу вкладов, введя лимит в 10 тыс. рублей, сообщает портал Банки.ру со ссылкой на кол-центр кредитной организации.

Введение лимита на выдачу наличных в банке объяснили проблемами с ликвидностью. Переводы со счетов банка не осуществляются.

Требования клиентов будут исполнены в полном объеме после восстановления требуемого уровня ликвидности, сказали в банке. Когда это произойдет — неизвестно.

Отделения Анкор Банка работают в штатном режиме. Ранее был отозван рейтинг Национального рейтингового агентства кредитоспособности организации из-за прекращения срока действия договора и отказом банка от его дальнейшей актуализации.

По данным Банка России, основным владельцем Анкор Банка является основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов (доля 49,79%), он также является председателем совета директоров.

Анкор Банк занимает 231-е место в российской банковской системе по размеру активов и 10-е место в Татарстане с активами почти 8,86 млрд руб.