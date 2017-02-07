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Началась сборка сводов арок Керченского моста

Экономика
Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом
Строительство Керченского моста
Иллюстрация: Rosavtodor.ru
Строительство Керченского моста

Москва, 7 февраля 2017, 09:48 — REGNUM  Арочные пролеты Керченского моста — автодорожный и железнодорожный — собраны наполовину. На стендах укрупнено почти 5,5 тысячи из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта. Строители моста готовятся к следующему этапу сборки — установке арочных сводов — архитектурной доминанте мостового сооружения, сообщили в Росавтодоре.

Максимальный подъем каждой дуги арки составит 45 метров. К сборке арочных пролетов привлечены более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей — специальных конструкций по фасаду арочных пролетов.

Предусмотрены и все необходимые конструктивные элементы для безопасного судоходства под арками Крымского моста: на пролетах будет установлена судовая сигнализация. А так как арки — еще и доминанта высотой в 80 метров от поверхности воды, то учтены все требования по аэронавигационной сигнализации.

«Сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях», — рассказал заместитель директора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Виктор Галас.

Сборка арок началась летом 2016 года. Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

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Как сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного, объединенных общей конструктивно-технологической схемой. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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Строительство Керченского моста
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