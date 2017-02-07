Жители Украины поставили «рекорд» по долгам за ЖКХ

Долг за коммунальные услуги вырос за год на 10 млрд гривен

Киев, , 09:39 — REGNUM Долг граждан Украины за коммунальные услуги на 1 января составил рекордные 23 млрд гривен ($850 млн), сообщает Госстат Украины.

На 1 января 2016 года долг составлял 13 млрд гривен. Бюджетные организации задолжали около 22 млрд гривен ($815 млн). Таким образом, совокупный долг перед предприятиями ЖКХ около 45 млрд гривен.

Тарифы на коммунальные услуги на Украине растут третий год подряд. Отопление с 1 мая 2015 года подорожало на 71,5% горячая вода — на 57%, электроэнергия — на 70%. Газ для населения стал дороже в три раза.

Тариф на электроэнергию для промышленности в очередной раз вырос с 1 февраля. При этом новинкой стало то, что единого тарифа нет. Теперь для каждой распределяющей компании (облэнерго) регулятор устанавливает свой тариф для I и II класса энергопотребления, который колеблется в среднем от 1,42 до 1,66 грн/кВт•ч (I класс) и от 1,68 до 2,09 грн/кВт•ч (II класс) без НДС.

Таким образом, декабрьские обещания правительства снизить оптово-розничную цену электроэнергии на 15,2% от уровня 2016 года оказались невыполненными.

Читайте ранее в этом сюжете: Караул, нам не прожить без донецкого угля! — обзор энергетики Украины