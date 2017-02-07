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Кто ответит за задолженность Северной Осетии за свет и газ?

Экономика
Одной из причин растущих долгов за энергоносители власти региона считают слабый менеджмент
Электричество
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Владикавказ, 7 февраля 2017, 09:07 — REGNUM  Задолженность Северной Осетии за потребленную электроэнергию превысила сумму 1,715 млрд рублей. Только за 2016 года сумма долга увеличилась на 789 млн рублей. Такие данные были приведены в ходе совещания территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу республики. Основной вклад в прирост задолженности по электроэнергии внесли предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Власти региона не намерены ограничиваться лишь констатацией фактов и цифр. Необходим анализ деятельности предприятий отрасли и жесткие меры к неплательщикам, заявил председатель правительства региона Таймураз Тускаев.

Так, по словам премьер-министра, при анализе эффективности работы любого предприятия в первую очередь учитываются его долги, в том числе и рост задолженности. Если эти цифры растут, значит, причины в низком уровне подбора кадров и, как следствие слабом менеджменте. Как отметил Тускаев, при этом персональную ответственность за работу коммунальных предприятий несут руководители районов.

Обозначенную проблему было предложено решить следующим образом. На следующем заседании рабочей группы планируется заслушать руководителей предприятий, имеющих наибольшие задолженности за потребленные энергоресурсы. Такой «точечный формат», как отметили участники совещания, позволит детально разобраться в причинах накопления больших долгов.

Общий уровень оплаты за энергоносители в Северной Осетии составляет 88,1%. Самый низкий уровень реализации демонстрируют предприятия ЖКХ — 45%. Ситуация осложняется тем, что большинство предприятий данного сектора являются социально значимыми и относятся к категории «неотключаемых». Руководители предприятий пользуются этим, нарушая договорные обязательства по оплате.

Не спешат оплачивать долги за свет и рядовые граждане. Так, задолженность населения за электроэнергию за 2016 год увеличилась на 180 млн рублей. Большинство неплательщиков проживают в столице региона, их общий долг оставил 160 млн рублей.

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Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась на предприятиях, отвечающих за водоснабжение и теплоснабжение Владикавказа. В двух организациях проходит процедура банкротства, но конкурсное управлении трудно назвать действенным, отметили участники совещания.

Среди примеров такого некомпетентного руководства было названо предприятие «Тепловые сети» в городе Владикавказе, уровень оплаты которого не достигает даже 28%. А конкурсный управляющий, который сейчас назначен в «Тепловых сетях», редко бывает на месте, и городским властям приходится его искать для решения вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис назвал ситуацию на Северном Кавказе с платежами за энергоресурсы самой проблемной по сравнению со всеми другими округами России. Так, если в целом по Российской Федерации уровень оплаты за потребленные услуги ЖКХ составляет почти 94%, то в СКФО он не дотягивает и до 80%.

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