Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире

Лондон, , 08:43 — REGNUM По данным британской аналитической компании Brand Finance, специализирующейся на оценке нематериальных активов и стоимости банковских брендов, китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) впервые в истории занял первое место в рейтинге самых дорогих банковских брендов, опередив прежнего лидера — американский Wells Fargo.

Согласно опубликованному рейтингу, стоимость бренда ICBC по состоянию на сегодняшний день составила $47,8 млрд, его ближайшего конкурента — Wells Fargo — $41,6 млрд. Третью строчку рейтинга занял еще один банк из Китая — China Construction Bank Corporation (CCB) с показателем в $41,4 млрд, пишет «Сина синьвэнь».

По итогам 2016 г. китайские банки продемонстрировали рекордный рост: стоимость бренда ICBC выросла на 32%, CCB на 17%. Еще один китайский банк Bank of China за год «подорожал» на 13%.

В первую десятку самых «дорогих» банков мира вошли HSBC, Citi, Bank of America, Chase, Bank of China, Agricultural Bank of China и Santander. Самым «дорогим» российским банком стал Сбербанк, который расположился на 24-м месте.