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«Расти рублю не даст Минфин»

Экономика
Коррекция доллара вверх не исключена
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 7 февраля 2017, 08:39 — REGNUM  Рубль 6 февраля обновил рекорд на отметке 58,55. Такой уровень не видели уже 1,5 года. Свою роль в этом сыграли и ослабший доллар, и растущий оптимизм в отношении российско-американских отношений. И даже относительно стабильные позиции нефти, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Однако сегодня, 7 февраля, все может измениться. Во-первых, нефть так и не смогла закрепиться выше 57,50 и резко двинулась вниз. Причем движение может продолжиться и сегодня под влиянием технических и фундаментальных факторов. Важно будет посмотреть на отчет от Американского института нефти, который может вновь подтвердить прирост коммерческих запасов углеводорода.

Во-вторых, именно сегодня начнутся аукционы от Минфина. Опубликованные 3 февраля данные о ежедневных покупках валюты в объеме около 100 миллионов долларов хотя и избавили часть инвесторов от опасений об избыточном объеме рублей на рынке, однако не лишили риска рефлекторного падения российской валюты «на фактах», — пояснила. Афанасьева

«Доллар падает достаточно продолжительное время, поэтому его коррекция в текущих условиях совсем не исключена. Это может привести пару USD/RUB к отметке 59,40, после пробоя которой она сможет вернуться в район 60,00», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 7 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Доллар США снизился на 60,16 копейки, до 58,7121 рубля. Официальный курс евро потерял 65,90 копейки, составив 63,1566 рубля. Стоимость бивалютной корзины (складывается из 0,55 доллара и 0,45 евро) составила 60,7121 рубля (-62,75 копейки).

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