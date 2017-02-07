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В Ярославле бизнесу дадут кредиты на унификацию ларьков

Экономика
Сумма займов – от 50 тысяч до 3 миллионов рублей
Эскизный проект нового типа ларьков в Ярославле
Иллюстрация: Indsi.ru
Эскизный проект нового типа ларьков в Ярославле

Ярославль, 7 февраля 2017, 08:23 — REGNUM  Ярославским бизнесменам пообещали кредиты на замену ларьков и киосков. Помощь окажет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области — одна из структур инвестблока регионального Правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Решение городской администрации о приведении ларьков, киосков и павильонов к единому стандарту поставило многих предпринимателей в непростую ситуацию. По оценкам мэрии, стоимость торгового объекта нового образца может составить от 25 до 28 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, необходимо обустроить прилегающую территорию, обеспечить объект охраной, подключить к инженерным и энергосетям.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области предложит представителям бизнеса микрозаймы по льготной процентной ставке и поручительство по банковскому кредиту.

На текущий момент фонд располагает свободными средствами в размере более 20 миллионов рублей. В течение ближайших месяцев поступит еще более 63 миллионов. Это возвратные средства от предоставленных ранее займов и пополнение капитализации фонда из областного и федерального бюджетов. Стоит иметь в виду, что озвученные меры поддержки не распространяются на субъекты малого и среднего бизнеса в сфере производства и реализации подакцизных товаров.

Микрозайм смогут получить предприниматели, работающие не менее полугода и не имеющие задолженностей по кредитам и обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма займов — от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Предоставляются они при условии либо залога, либо наличия поручителей — в зависимости от вида предложения.

Поручительством фонда могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, не располагающие собственным залоговым имуществом для обеспечения кредита. Размер поручительства — до 70% от суммы кредита, но не более 22,3 миллиона рублей. Срок — до 5 лет. На эту меру поддержки могут рассчитывать предприниматели, работающие непрерывно не менее 3 месяцев и также не имеющие задолженностей по кредитам, штрафам и обязательным сборам.

«Это очень хорошая идея. Когда у предпринимателей будут такие поручители, как Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, то они могут брать кредиты в банках не по 13−14%, а под 5−6%. Это существенно снизит их затраты и позволит работать более спокойно. Тем более, что кредит выдают на 5 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле предложили сдвинуть срок замены ларьков на новые

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Снос торговых павильонов
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