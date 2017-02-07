«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»

Москва, , 08:20 — REGNUM С открытия торговой сессии на Московской бирже 6 февраля рынок отыграл повышение цен на нефть марки Brent до $57,10 за баррель снижением курса доллара до 55,58 руб., курса евро — до 62,97 руб. Во второй половине дня укрепление доллара и коррекция нефтяных котировок вызвали незначительное ослабление российской валюты. Курс доллара восстановился до 58,90 руб., курс евро — до 63,35 руб.

По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,69%, до $55,86. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, снижение котировок было вызвано новостью о том, что Иран планирует увеличить добычу в ближайшие два месяца с 3,8 до 4 млн баррелей. Об этом заявил исполнительный директор Национальной нефтяной компании Ирана Али Кардор.

Динамика цен на нефть для рубля остаётся основным движущим драйвером. Сегодня, 7 февраля, утром баррель Brent стоит $55,92 (+0,15%). Этого повышения недостаточно, чтобы курс рубля на Московской бирже открылся ростом против иностранных валют.

Если к 11:00 мск Brent не будет стоить $56,20, надо готовиться к снижению котировок до $54,95. На фоне дешевеющей нефти дополнительным негативным фактором для рубля выступят покупки валюты ЦБ для Минфина на сумму 6,3 млрд рублей. В этом случае курс доллара восстановится до 59,45 руб., курс евро — до 63,78 руб.

Если Brent будет стоить $56,20, тогда доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 58,56—59,60 руб. Повторное приближение курса доллара к уровню 58,56 руб. станет предвестником движения цены к уровню 58,00 руб.