S&P: Неинвестиционный рейтинг РФ сохранится год или два

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM



Кредитный рейтинг России, в настоящее время находящийся на одну ступень ниже инвестиционного уровня, останется «мусорным», по меньшей мере, еще один или два года. Такой прогноз делает рейтинговое агентство Standard & Poor’s, сообщает Reuters.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — заявил руководитель подразделения суверенных рейтингов S&P Моритц Кремер.

По его словам, проблема российской экономики — отсутствие динамизма и диверсификации. В стране падает численность населения, что также негативно отражается на потенциале для роста. Бюджет РФ при этом поддерживается за счет «более существенного восстановления цен на нефть».

Что касается возможного снятия с России американских санкций, об этом говорить пока слишком рано, считает специалист, кроме того, влияние ограничений на рейтинг несущественно. По словам Крамера, с экономической точки зрения для России важнее изменение санкционного режима ЕС, а не США, так как торговля РФ с Евросоюзом значительно шире.

В настоящее время Россия обладает рейтингом BB+ со стабильным прогнозом. До осени 2016 года суверенный кредитный рейтинг РФ был «негативным».