Автоуслуги КСП обойдутся Ростовской области в 11,5 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 07:47 — REGNUM

Почти 11,5 млн рублей готово заплатить правительство Ростовской области за аренду автомобилей для контрольно-счетной палаты региона. Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, эта сумма позволит чиновникам пользоваться девятью машинами, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Согласно техническому заданию, арендовать автомобили работники контрольно-счетной палаты будут в рабочие дни с марта по декабрь текущего года. На плечи исполнителя ляжет ремонт машин, покупка запчастей к ним, в эту же сумму входит зарплата восьми водителям, страховка, парковка и разрешение на въезд на вокзалы или аэропорты. Но это все в пределах областного центра. Выезд же за город на расстояние более 30 километров — это уже предмет для обсуждения сторон.

Что касается характеристики самих автомобилей, то они должны быть оснащены системой климат-контроля, автоматической коробкой передач. Мощность двигателя одной указанной в заказе полноприводной машины должен быть не менее 290 лошадиных сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слишком дорогая аренда автомобилей вызывает вопросы уже не первый год. Стоит только учесть, что ранее чиновники выделили более 340 млн рублей из средств региональной казны на обслуживание и ремонт машин. Автоуслуги представителям местной власти оказываются в течение всего года — с 1 января по 31 декабря чиновники должны перемещаться на 190 легковых автомобилях, автомобиле «Лаборатория», фургоне цельнометаллическом, микроавтобусе и четырех автобусах.

В конце прошлого года избирательная комиссия объявила конкурс на автоуслуги. Так, три автомобиля и один микроавтобус обойдутся региональной казне в 6,7 млн рублей. Отмечалось, что рабочий день водителей не нормирован. Исполнитель также будет обязан предоставить автомобиль в течение 20 минут в случае экстренного вызова. Также не жалеют бюджетных средств донские парламентарии, которые «выкатают» из областного бюджета почти 37 млн рублей.

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