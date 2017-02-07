На Сахалине образовался дефицит куриных яиц

Южно-Сахалинск, , 06:10 — REGNUM Дефицит куриных яиц в последние недели остро ощутили жители Сахалина и Курил, передает корреспондент ИА REGNUM

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Причиной дефицита яиц стала модернизация двух цехов главного поставщика яиц в островном регионе — птицефабрики «Островная». Причем, с прилавков исчезло самое ходовое яйцо — первой категории и диетическое. Доля «Островной» на яичном рынке Сахалинской области составляет 85%. Значительное снижение объемов выпускаемой продукции немедленно отразилось на потребителях. В 2016 году поставки яиц на Сахалин и Курилы из других регионов РФ практически прекратились. Это было обусловлено тем, что местные производители, в основном, «Островная», стабильно наращивала производство и практически не повышала цены. Закрытие двух цехов ведущего предприятия на модернизацию немедленно вызвало дефицит яиц. Мелкие производители оперативно закрыть образовавшуюся на прилавках «брешь» не смогли.

В этой связи не совсем понятно, почему региональные власти заранее не подготовились к снижению объемов производства на «Островной» — модернизация цехов процесс, все же, предсказуемый. Теперь в авральном порядке дефицит стараются ликвидировать.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко провел совещание с представителями региональных ведомств, курирующих сельское хозяйство, торговлю и продовольствие.

«Вам следовало заранее подготовиться, спрогнозировать эту ситуацию и принять необходимые меры. Но вы этого не сделали. Вы не предусмотрели замещение выпадающих объемов продукции поставками из других регионов по приемлемой цене. И сегодня жители совершенно справедливо возмущаются — дешевых яиц в продаже нет, зато дорогую продукцию с различными добавками купить можно», — раскритиковал работу ответственных за дефицит яиц ведомств губернатор Сахалина.

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Теперь островные чиновники принимают экстренные меры. Министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко сообщил, что с сегодняшнего дня птицефабрика «Островная прекращает выпуск дорогой продукции, чтобы сконцентрировать все силы на выпуске дешевой.

«Благодаря отсутствию дополнительных надбавок в фирменных магазинах птицефабрики, цены на яйцо очень умеренные — по 58 рублей за десяток. Эта мера позволит снизить дефицит на продукцию на местном рынке», — сообщил министр.

Министр торговли и продовольствия Инна Павленко сообщила губернатору, что ее ведомство экстренно наладило поставки яиц из других регионов:

«За прошлую неделю завезено 958 тысяч штук из Хабаровского, Красноярского краев и Кемеровской области. Еще примерно столько же находятся в пути. Минимальная отпускная цена материкового яйца 66 рублей за десяток. К ней, конечно, добавляется торговая надбавка».

Почему все эти мероприятия не были проведены заранее, чиновники губернатору не сообщили.

ИА REGNUM сообщало, что в июле 2016 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко, обсуждая новую экономическую политику области, резко раскритиковал ситуацию, при которой плодородный Сахалин ничего своего не имеет — островной регион еще в 2016 году завозил продуктов на гигантскую сумму — 13,5 миллиардов рублей. Новая экономическая политика, введенная губернатором, в принципе проводится успешно — в области реализуются инновационные проекты в области сельского хозяйства, создаются новые предприятия в рамках ТОСЭР, на бесплатных гектарах сахалинцы организуют небольшие фермы. Жаль, предусмотреть нерасторопность региональных чиновников, порождающей, фактически, искусственные проблемы, не всегда получается