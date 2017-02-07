Управделами президента взыщет 757 млн со строителя Приморского океанариума

Владивосток, , 06:09 — REGNUM Управление делами президента РФ подало иск о взыскании свыше 757 миллионов рублей с бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского, которого судят по уголовному делу о коммерческом подкупе и растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили во Фрунзенском районном суде Владивостока.

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По словам представителя Фрунзенского районного суда Владивостока, иск о взыскании с Андрея Поплавского более 757 млн рублей поступил от Управления делами президента РФ накануне, 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2016 года стенах Фрунзенского районного суда Владивостока начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО». Обвиняемый проходит по нескольким статьям — растрата и коммерческий подкуп.

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По версии следствия, Андрей Поплавский растратил свыше 1 миллиарда рублей при пособничестве гендиректора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Указанные средства были выделены на строительство Приморского океанариума.

Поплавский также обвиняется в получении свыше 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа от вышеупомянутых Шишова и Косяченко. Сам Поплавский вину в содеянном не признаёт.

В марте 2016 года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил Олега Шишова, признавшего вину в пособничестве при растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве океанариума на Русском, к 3 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Александра Косяченко прекратили в связи с его смертью.