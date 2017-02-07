Правительство не включило РЖД в план приватизации до 2019 года

Кабинет министров обсуждал приватизация небольшого пакета компании, но решения об этом принято не было, сообщил Игорь Шувалов

Москва, , 04:41 — REGNUM Правительство не включило ОАО «Российские железные дороги» в план приватизации на 2017−2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью газете «Известия», опубликованном 7 февраля.

«Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит». — сказал первый вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что ранее при обсуждении приватизации РЖД в правительстве «речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке».

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля на заседании правительства был утверждён Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы. Согласно документу, в ближайшие три года планируется приватизировать около 500 акционерных обществ, около 300 унитарных предприятий, более тысячи других объектов госимущества.

Ожидается, что в федеральный бюджет должно поступить около 17 млрд рублей доходов от приватизации, не считая эффекта от продажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие позиции в своих отраслях.

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