Переговоры о возможном партнерстве начались в октябре 2016 года

Токио, , 22:01 — REGNUM Компании Toyota и Suzuki заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве, сообщает 6 февраля Associated Press.

«Я искренне благодарен предоставленной возможности совместной работы с компанией Suzuki», — сказал президент компании Toyota Акио Тойода.

Представители обеих компаний надеются, что сотрудничество в разработке технологий безопасности, информационных технологий и систем автономного вождения позволит уменьшить объем финансовых издержек.

«Сейчас мы находимся в самом начале строительства нашего крепкого сотрудничества. Я хочу, чтобы мы приложили все свои усилия во время совместной работы и достигли результатов, которые бы показали, что компания Toyota не ошиблась, когда решила работать совместно с Suzuki», — заявил председатель совета директоров Suzuki Осаму Сузуки.

Напомним, в октябре прошлого года руководство компаний Toyota и Suzuki сообщило, что компании не должны отставать от процесса консолидации глобальной автомобильной промышленности, поэтому изучаются возможности для сотрудничества в решении ряда технологических проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто