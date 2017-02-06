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«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»

Экономика
Рост мировой экономики замедляется, сланцевые производители США смогут покрыть любой дефицит нефти

Москва, 6 февраля 2017, 21:32 — REGNUM  В 2017 году России дополнительных доходов от высоких цен на нефть ожидать не следует. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин на заседании научно-экспертного совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам 2016 года «Перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов».

Появился новый маржинальный поставщик нефти на рынок, который готов закрывать любой дисбаланс в сторону дефицита нефти при достаточно невысоких предельных издержках, которые относятся к существующей цене — от 40 до 50 долл», — заявил Апокин, комментируя оценки издержек сланцевых производителей США.

В таких условиях «говорить о быстром росте цены на нефть в существующих условиях никто не отваживается», указан он.

Хотя в связи с последней сделкой ОПЕК с Россией об этом снова заговорили, но «по сути производители сланцевой нефти на следующий год планируют практически закрыть то падение, добычи которые в связи с кризисом в США в прошлом году наблюдалось», подчеркнул Апокин.

«Прирост спроса, скорее всего, снова не обеспечит балансирование, а значит ресурсов для роста не появится», — констатировал эксперт.

Затрагивая ситуацию в мировой экономике в целом, Апокин отметил, что в целом темпы роста мировой торговли закономерно снижаются вместе замедлением мировых темпов экономического роста как таковых. Мало того, «в политике, как фиксирует ВТО, это сопровождается ужесточением регулирования и созданием новых барьеров для торговли», заметил он.

При этом в целом восстановление национальных экономик сталкивается со значительными трудностями — среди развитых стран экономический рост на уровне потенциального достигнут практически лишь в США. В Европе такого уровня достигли лишь несколько стран, остальные страдают «из-за вторичного кризиса», поскольку «пока что не завершен до конца процесс разгрузки финансовой системы от кредитов, в первую очередь в госсекторе», и когда этот процесс завершится, пока непонятно.

В то же время, если часть обещаний нового президента США Дональда Трампа будет реализована, это создаст дополнительные возможности для роста. Тем не менее уровень роста в США на уровне 3% или выше на данный момент недостижимо. На среднесрочную перспективу рост ожидается не выше 2,5%. При этом в США наблюдаются признаки «перегрева» экономики, в частности на рынке труда.

В свою очередь, «Китай с точки зрения условий торговли находится в гораздо худшем состоянии, чем в кризис 2009 года», продолжил Апокин.

В следующем году экономическая жизнь Китая ознаменуются давлением на платежный баланс, и причины для этого будут те же самые, что и лежали в основе двух ударов по китайской финансовой системе в прошлом году. «В прошлом году это был кризис… своего рода построения долговой пирамиды, связанных с накопительными продуктами для частных лиц и корпораций. Пока что банковская система в Китае находится под наркозом — туда вбрасывается достаточно большое количество займов. И скорее всего из-за того, что конвертируемость по капитальному счету ограничена, к большому кризису это не приведет», — отметил руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Тем не менее китайские рынки первичного сектора испытывают негативные тенденции, и можно ожидать, что «реструктуризация на этих рынках продолжится», подчеркнул он.

Несмотря на кредитную накачку юань остается очень крепким относительно докризисного уровня, и это не только подрывает китайскую конкурентоспособность, но и создает давление на золотовалютные резервы — в последние два года было потрачено около 500 млрд долларов.

«Попытки противостоять ползучему ослаблению курса юаня в связи с выводом капитала — это фундаментальный тренд, который на данный момент можно смягчить, но его нельзя изменить», — считает Апокин.

Пока что усилия китайского правительства для решения этих проблем приводят к не очень удачным попыткам реформировать ряд отраслей экономики Китая. В перспективе угрожает ростом безработицы и некоторым снижением социальной стабильности, особенно учитывая неразвитость в Китае системы социального страхования.

6 февраля председатель и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии встретились с ведущими экспертами для обсуждения перспектив развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов. На встрече эксперты представили руководству Комиссии резюмирующие выводы о развитии мировой экономики, макрорегионов и государств — членов Евразийского экономического союза.

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