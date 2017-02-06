«Собственный внутренний рынок для ЕАЭС слишком мал»

Москва, , 21:03 — REGNUM Для интенсивного развития высокотехнологичных отраслей экономики странам ЕАЭС следует задуматься над выходом на новые крупные рынки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин на заседании научно-экспертного совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии на тему «Перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов».

«Для того, чтобы вкладываться в крупные проекты инфраструктурные и промышленные проекты, начинающиеся с огромных вложений в НИОКР, нужно иметь выход на крупные рынки», — заявил Апокин.

По его словам, в случае для экономики нового технологического уклада «очень важно понимать, что 2,5% глобальной экономики (доля России в мировой экономике — Прим. ИА REGNUM ) — это недостаточный рынок для выхода куда бы то ни было даже при наличии финансовых ресурсов».

Таким образом, ключевым вопросом и ключевым вызовом для стран Евразийского экономического союза уже являются не столько вопросы внутренней интеграции (которые хотя и остаются, но достаточно успешно решаются), сколько «вызов о присоединении к каким-то более крупным сообществам, доступ на более крупные рынки», считает эксперт.

Руководству стран ЕАЭС следует в связи с этим следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в то время как после кризиса 2008 года частные расходы в НИОКР в крупнейших экономиках мира выросли, в странах ЕАЭС подобной динамики не наблюдается. «Большая часть финансирования НИОКР — госпрограммы», — заметил Апокин.

Несмотря на то, что в экспертном сообществе существуют разные точки зрения на доминирование госсектора в НИОКР, в целом такая ситуация может привести к негативным последствиям в виде неочевидной отдачи от исследований и разработок, а также недостатке новых объектов интеллектуальной собственности.

6 февраля председатель и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии встретились с ведущими экспертами для обсуждения перспектив развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов. На встрече эксперты представили руководству Комиссии резюмирующие выводы по итогам проведенных в 2016 году трех заседаний.