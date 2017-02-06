«Будущее России лежит только через прогресс»

Москва, , 20:53 — REGNUM Научно-технический прогресс и связанная с ним промышленная политика станут основной экономического роста России на ближайшие десятилетия вперед. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил вице-президент Центра стратегических разработок, председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин на заседании научно-экспертного совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии по теме «Перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов».

«Совокупная факторная производительность — основной источник роста при всех сценариях развития российской экономики», — заявил Княгинин, отметив, что традиционные факторы производства, — капитал и труд, — не смогут обеспечить качественного рывка для российской экономики в условиях нового технологического уклада.

Как уточнил руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин, заявление о том, что «совокупная факторная производительность» (СФП) должна стать основной роста означает то, что «человеческого потенциала и человеческого капитала на евразийском пространстве не прибавится», а «масштабных инвестиционных ресурсов на среднесрочную и возможно долгосрочную перспективу — пока что нет».

«Рост СФП означает множество различных трендов, в том числе институциональных, научно-технологических. Но рост за счет традиционных источников, предполагаемых в теории факторов производства — в значительной степени ограничен», — констатировал он.

Ключевой задачей государства в связи с этим является соответствующая промышленная политика, а также активное участие в формировании рынков новых продуктов, подчеркнул Владимир Княгинин: «Это новая промышленная политика, основанная на апробировании, масштабировании и распространения технологий. Но при этом мы понимаем, что придётся перестраивать архитектуру рынка».

В соответствии с этим научная политика должна рассматриваться отдельно, и она уже фактически выведена на уровень президента, который подписывает две стратегии — это стратегия национальной безопасности и стратегия научно-технологического развития, прокомментировал эксперт.

Впрочем, подобная ситуация для России не уникальна — в целом наблюдается, что рост производительности в развитых странах существенно тормозится с 1970ых годов, при этом больше всего страдают традиционные отрасли экономики, констатировал Княгинин.

Это означает, что фактически традиционные технологии подошли к пределу производительности. «Дальше мы попадаем под действие закона падающей отдачи от капитальных вложений, от инвестиций. Потому что вкладываться приходится всё больше, а экономический эффект от этих решений становится всё меньше», — заявил председатель правления «ЦСР «Северо-Запад».

«Везде падающий тренд. Конечно, можно поместить на график Китай и Индию, но в целом это меняет общей картины», — указал он.

6 февраля председатель и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии по инициативе председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна встретились с ведущими экспертами в целях обмена мнениями и идеями с представителями научного сообщества. Участники мероприятия высказали оценки по развитию мировой экономики, макрорегионов и государств — членов Евразийского экономического союза.