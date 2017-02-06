«Реальный перелом наступит с признанием Западом новых финансовых центров»

Москва, , 20:53 — REGNUM Реальный перелом в мировой экономике ознаменуется признанием США и Западом в целом альтернативных финансовых центров. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП ВЭИ (ГК Росатом) Алексей Макушкин на заседании научно-экспертного совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам 2016 года «Перспективы развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов»

«Ключевое обстоятельство, которое покажет реальный перелом и в отношении администрации Трампа и в целом западного мира к новой глобальной ситуации — это признание ими альтернативных финансовых центров. В данном случае речь ведёт, скорее, о некоторой пока локальной инициативе, но очень важной, очень большой, напрямую затрагивающей Евразийское экономическое сообщество — это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций», — заявил Макушкин.

В настоящее время Великобритания является членом-соучредителем этого банка, напомнил эксперт. «Как только Япония и США присоединятся, можно будет говорить о том, что (новая) финансовая и глобальная архитектура приобрела конкретное выражение, и мы уже начинаем жить в новой реальности», — указал он.

По его словам, в мировой экономике сохраняется ряд фундаментальных трендов, на которых строятся и будут развиваться существующие торговые и интеграционные соглашения — в мировой экономике продолжается появление новых рынков, новые активы, в том числе нематериальные активы, втягиваются в рыночный оборот.

Для них создаются соответствующие регламенты, финансовые механизмы, однако «процесс расширения, формирования рынка всего продолжается, но механизмы его реализации будут очевидным образом отличаться», считает заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП ВЭИ.

На этом фоне тему альтернативных финансовых центров будут вынуждены поднимать по разным причинам не только Китай, который не хочет расставаться с собственными институтами в этой сфере, но и те, кто рассчитывал, что финансовая инфраструктура США послужит основанием для их собственных промышленных проектов, для её собственных проектов в области реструктуризации региональной, промышленной и так далее.

«Прежний глобальный проект не то чтобы провалился. Он провалился в том смысле, что создав по сути денационализированный рынок сравнительных преимуществ и в части финансов, и (в меньшей части) в части труда и (в большей, может быть), в области интеллектуальной собственности и так далее… Этот проект не смог, управляя фактически денационализированными финансами, сбережениями, определяя режим работы банковских институтов и инвестиционных компаний, так и не смог запустить промышленный проект», — заявил Макушкин.

По мнению эксперта, это объясняется тем, что определение приоритетов остается в рамках национальных политических институтов, а попытки организовать их работу «методами внешнего упорядочения» провалились.

На этом фоне наблюдается очень важный тренд, который заключается в том, что «мир переходит к некой «промышленной» фазе, к реструктуризации реального сектора», и здесь неизбежно возникают «совершенно новые задачи перед финансовым блоком», связанные с управлением долгосрочными рисками самого разного характера, продолжил Макушкин.

В этой ситуации особенно остро встаёт вопрос формирования отдельного развитого финансового центра — зрелых по международных стандартам институтов, которые умеют работать с крупными проектами и инвестициями. «Это колоссальный вызов, который касается и России, и всех стран Евразийского союза. Если проект интеграционный планирует движение в сторону некоего промышленного модуса, надо понимать, что слабость финансовой инфраструктуры в нём — это принципиальная слабость», — подчеркнул эксперт.

6 февраля председатель и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии встретились с ведущими экспертами для обсуждения перспектив развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов. Мероприятие прошло по инициативе председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна в целях обмена мнениями и идеями с представителями научно-экспертного сообщества.