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«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»

Экономика
Рост стоимости теплоэнергии грозит при полном переходе субъектов России на новые принципы ценообразования, уверен депутат Госдумы

Москва, 6 февраля 2017, 19:12 — REGNUM  Переход теплоснабжения на новую модель функционирования, которая предполагает, что вместо госрегулирования цен будет установлена цена «альтернативной котельной», приведет к резкому подорожанию цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР).

Фракция против правительственной инициативы, отметил парламентарий. «Фракция ЛДПР выступила против новых принципов ценообразования. Ранее на коллегиях нас уверяли, что повышение при реформе ценообразования на тепло составит 2%, или 3%, или максимум 10%. Сегодня было заявлено о возможных 80%. Мы ранее запросили у министра энергетики информацию — в разрезе субъектов РФ, по изменению стоимости тепловой энергии для потребителей и о предполагаемой дополнительной нагрузке на региональную бюджетную систему при полном переходе на новые принципы теплового ценообразования, — сообщил Владимир Сысоев. — Пока эту информацию мы не получили. Поэтому о голосовании за поправки речи быть не может».

Безусловно, парламентарии понимают, что без инвестиций сферу теплоснабжения в России ждет коммунальная катастрофа, говорит Сымоев. По официальным данным, 31% источников тепловой энергии и 68% теплосетей в стране эксплуатируются с превышением нормативного срока службы. При этом в отдельных теплосетях потери достигают 80%. За все неэффективность теплоснабжения расплачивается потребитель. Переход на новую модель тарифообразования, по уверениям правительства, позволит начать реформы теплоснабжения, привлечь туда инвестиции и в выигрыше в итоге окажется конечный потребитель.

«Предложенные правительством поправки — сырые, не выверенные. Фракция ЛДПР не будет голосовать за новое ценообразование, пока не мы увидим, к чему по факту оно приведет на местах, — заявляет Сысоев. — Но уже сейчас становится ясно, что отсутствует внятная картина тарифных последствий реформы для населения. Не прописаны защитные механизмы для простого потребителя. Ясно, что выравнивать разницу между предельным тарифом для населения и реальной стоимостью придется бюджетам 85 регионов, большинство которых — дотационные. Это при том, что даже в регионах-донорах бюджеты дефицитные. Сегодня на парламентских слушаниях нам представители Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий заявили, что общую картину перспективного роста тарифов никто не осознает».

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Сысоев подчеркивает, что даже при условии поэтапного переходного периода (до 10 лет) все равно рост цен на тепло в итоге упадет на потребителя и на бюджетную систему. «Законопроект не имеет синхронизации с нормами законодательства по вопросам ограничения роста платежей для граждан. Поэтапное доведение цены до предельного уровня не решает задачу оптимизации, снижения стоимости тепловой энергии для конечного потребителя, так же отсутствует порядок введения государственного регулирования цен при наличии отрицательного эффекта от внедрения поправок в закон «О теплоснабжении», — заявляет парламентарий. И замечает, что за представленные поправки выступают исключительно крупные теплоснабжающие организации, которым никто не мешает сегодня инвестировать в реконструкцию и строительство новых сетей.

По результатам парламентских слушаний правительству РФ рекомендовано провести оценку экономических последствий при переходе на новую систему ценообразования в крупных городах севера и востока РФ, в том числе в Челябинске, Тюмени и Красноярске.

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