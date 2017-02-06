Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально

Москва, , 19:09 — REGNUM В 2017 году пенсии будут проиндексированы дважды. С 1 апреля выплаты увеличатся на рост индекса прожиточного минимума. Второй раз индексация будет произведена в августе. Летом пенсия будет увеличена в среднем на 200 рублей. В течении двух ближайших лет пенсия граждан РФ будет в среднем увеличена на 1000 рублей. Об этом на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым сообщил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

«Исходя из бюджета на 2017−2019 год, предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактически сложившейся за прошлый год инфляции и увеличение в среднем более чем на 1000 рублей, то есть уже к 15 тысячам рублей», — отметил глава фонда Дроздов.

В ходе встрече было отмечено, что для таких категорий граждан, как ветераны и участники войны пенсия составит порядка 40 000 руб.

Среднее значение пенсии по стране так же выросло. На 2017 год сумма ежемесячных выплат составит около 14 000 руб. Дроздов отметил, что это число выше инфляции на 2,1%.

«Это означает по сути переход к росту пенсий в реальном выражении, а не в номинальном», — в свою очередь подчеркнул Дмитрий Медведев.