AliExpress поменял правила доставки заказов в Россию

Пекин, , 18:34 — REGNUM Китайский интернет-магазин AliExpress поменял правила бесплатной доставки заказов в Россию, за доставку покупки дороже $2 придется теперь платить, сообщает пресс-релиз компании.

В пресс-релизе указано, что с 7 февраля AliExpress в каждом случае будет присваивать трек-номер каждому заказу. Это позволит отслеживать местонахождение заказа дороже $2.

Теперь «эконом-доставка» по России станет недоступной для большей части товаров, а для покупателей из Белоруссии и с Украины — для всего ассортимента интернет-магазина.

Тем не менее, в Aliexpress считают, что эта мера позволит усовершенствовать надежность и качество сервиса доставки.

Напомним, китайский интернет-магазин Aliexpress возобновил доставку товаров российским покупателям, приостановленную в начале января 2017 года из-за временных проблем с растаможиванием посылок.

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