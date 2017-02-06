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Латвийские предприятия обяжут держать «стукачей», защищаемых законом

Экономика
Министерства и антикоррупционные организации надеются таким образом выявлять несознательных налогоплательщиков

Рига, 6 февраля 2017, 18:27 — REGNUM  В Латвии на предприятиях, где трудятся свыше 50 работников, нужно будет создавать внутренний механизм информаторов, это предусматривает законопроект о защите информаторов, однако если появятся какие-то неблагоприятные обстоятельства, то осведомителей могут наказать штрафом в 2000 евро, сообщает портал Rus.db.lv.

Законопроект в целом поддерживают и министерства, и антикоррупционные организации. Так, по замыслу законодателей, осведомитель должен сообщать о нарушениях, замеченных им на своем месте работы. Например, если в распоряжении работника имеется информация, что на его предприятии уходят от налогов, или же «химичат» с кассовыми аппаратами, или же заменяют материалы на более дешевые (например, в строительстве), то он должен, не скрываясь, сообщить об этих фактах. Информатор может вначале обратиться к своему работодателю с тем, чтобы проблему можно было устранить внутри самой организации или фирмы. А если этого не происходит, то обратиться в правоохранительные органы. В свою очередь, предприятие, на которое было сообщено, не должно устраивать акты возмездия для такого работника.

Сторонники закона о защите информаторов также считают, что в мире большая часть дел о коррупции и мошенничестве была открыта благодаря именно информаторам. Однако права таких людей не защищены, поскольку их могут уволить с предприятия, на которое они сообщают, считают эксперты.

Стоит отметить, что многие латвийские предприниматели были удивлены, узнав о том, что в течение полугода на предприятии надо будет создать внутренний механизм информаторов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ни одно государство, которое нормально собирает налоги, не обходится без сообщений населения — попросту говоря, без «стукачества», заявил главный экономист банка «Swedbank» Мартиньш Казакс. Несознательные жители тормозят развитие экономики, считает эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвийский экономист: «Чтобы собрать больше налогов – нужны стукачи»

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Экономика Латвии
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