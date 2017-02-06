Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»

Киев потеряет более $2 млрд в год в случае строительства газопровода Северный поток-2

Киев, , 18:21 — REGNUM Председатель правления украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз-Украина» Андрей Коболев попросил правительство ФРГ не лишать Украину транзита российского газа. Об этом Коболев заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, передает ИА REGNUM.

По его словам, если в 2019 году между Россией и Германией завершится сооружение балтийского газопровода Северный поток-2, российская сторона полностью прекратит прокачку газа по украинской газотранспортной системе. Коболев отметил, что в случае потери российского транзита, убыток Украины составит «минимум два миллиарда долларов в год», а Германия может быть подвержена «газовому шантажу».

«Если транзит через Украину остановится, Германия станет практически единственной точкой входа российского газа в ЕС», — сказал Коболев.

Он допускает, что Германия может оказаться «в такой же ситуации, как и Украина в 2009 году, когда Москва своеобразно разрешила конфликт — просто закрутила газовый вентиль».

Напомним, власти России решили самостоятельно строить газопровод «Северный поток-2», по которому «Газпром» собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. В частности, 1 февраля совет директоров «Газпрома» согласовал приобретение 50% акций Nord Stream 2 AG — компании с главным офисом в Швейцарии, которая создана для строительства и дальнейшей эксплуатации «Северного потока-2». В декабре 2016 года российский монополист приобрел половину акций Nord Stream 2 AG. Таким образом, «Газпром» стал владельцем 100% акций компании.

Nord Stream 2 AG задумывалось как совместное предприятие, участниками которого должны были стать «Газпром» и его иностранные партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, однако европейские компании отказались участвовать в СП.

В свою очередь, 6 февраля Приморский райсуд Одессы наложил арест на 4 плавучие буровые установки компании «Черноморнефтегаз» (находятся под контролем ВС РФ). Об этом передает украинское издание «Левый берег» со ссылкой на решение суда от 27 января 2017 года.

Отмечается, что арест плавучих платформ был наложен в рамках уголовного производства, открытого еще 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками. В частности, речь идет о несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 «Украина» («Независимость») и В-312 «Петр Годованец», построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также об установке «Сиваш», построенной в 1979 году в Астрахани (Россия), и «Таврида», построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве.

Эти плавающие установки были признаны полицией вещественными доказательствами в этом уголовном производстве только 23 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года на Украине было возбуждено уголовное дело по хищению денежных средств в сумме около $60 млн при закупке «Черноморнефтегазом» буксиров для транспортировки буровых вышек для добычи нефти на шельфе Черного моря. В январе 2016 года Печерский суд Киева наложил арест на самоподъемные плавающие буровые установки «Черноморнефтегаза».

Ранее, 30 декабря 2016 года НАК «Нафтогаз-Украина» информировала о резком снижении транзита российского газа по украинской ГТС. В частности, с 22 декабря 2016 года «Газпром» на 19% сократил объемы транзита газа в Словакию. Сокращение поставок было вызвано увеличения поставок по «Северному потоку» в немецкий газопровод Opal. Так, поставки через «Северный поток» в Opal выросли на 41%.