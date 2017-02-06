«Реформа теплоснабжения не приведет к росту тарифа для потребителей»

Москва, , 18:18 — REGNUM У реформы теплоснабжения нет цели обновлять основные фонды в отрасли, ее цель — обеспечить надежную подачу тепла конечному потребителю. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов по итогам парламентских слушаний в Госдуме, посвященных реформе теплоснабжения.

По его словам, принятие инициированного правительством закона не приведет к росту цен на тепло для конечного потребителя. «Можно смело заявить — по сравнению с тем, что есть сейчас, принятие этого закона не окажет никакого влияния на потребителя», — сказал он.

В настоящее время есть шанс решить многие проблемы отрасли «малой кровью», полагает он. «Есть риски в десятки раз больших средств, которые будут необходимы для ликвидации тех проблем, которые сегодня можно вылечить малой кровью. Сегодня мы повысим тариф, если где-то в этом есть необходимость, и будем собирать у жителей дополнительно 100 млн рублей ежегодно. Если этого не сделать, то через семь лет надо будет где-то искать 10 млрд рублей, чтобы решить все эти проблемы. Вот и вся математика», — считает Кузнецов.

При этом сейчас нет цели обновлять основные фонды в теплоэнергетике, полагает он. «Некоторые фонды с войны работают и могут работать дальше, ничего в этом страшного нет, не надо друг друга пугать тем, что они старые. Многие новые котельные, новые ТЭЦ находятся в значительно более рискованном положении, нежели те, которые построены намного раньше, но с которыми хорошо обходились и качественно за ними смотрели», — говорит глава СГК.

«Нет такой цели — обновлять, есть другая цель — обеспечить надежное теплоснабжение, чтобы тепло было в домах, и это присутствие тепла решалось не штурмовщиной, не какими-то экстраординарными мерами, а решалось, нормальной обычной работой без штурмовщины», — сказал Кузнецов.

Пока еще система живет, пока в ней есть «здоровые зерна, вокруг которых можно что-то выращивать, восстановление их обойдется в относительно небольшие деньги», считает Кузнецов. «Если этого не сделать сейчас — завтра заплатите в 10 раз больше, в послезавтра еще больше. Завтра и послезавтра — это 3, 5, 10 лет. То, что принимается сейчас, как данность, как снег зимой, как Новый год, то есть тепло в домах — может таковым и не быть», — предупредил глава СГК.

«Все это не вызовет никакого роста тарифов, мы оптимизируем систему теплоснабжения, потребитель не платит больше, чем сейчас. Это ничего не будет стоить, это деньги, которые сегодня выбрасывают на ветер, мы их предлагаем не выбрасывать на ветер, а сделать что-то полезное», — заключил он.

В Госдуме прошли парламентские слушания по инициированному правительством законопроекту о реформе теплоснабжения, который был принят нижней палатой парламента в первом чтении 16 декабря 2016 года. Предполагается введение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) — так называемой «альтернативной котельной». Предполагается, что альтернативная котельная станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, предусматривается, что цены будут договорными. При этом стоимость тепла в регионе не должна превышать стоимость «альтернативной котельной». Цена котельной будет рассчитываться в зависимости с учетом строительства котельной и возврата инвестиций в строительство. Планируется, что переход регионов на новую модель будет добровольным.