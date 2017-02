Украинский владелец металлургического предприятия подал иск против Латвии

Рига, , 18:16 — REGNUM Владелец неплатежеспособного крупнейшего в Латвии металлургического предприятия KVV Liepajas metalurgs (Лиепайский металлург), совладелец украинской компании «КВВ групп» Евгений Казмин подал в международный арбитраж — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) — иск против Латвии, сообщает портал Rus.delfi.lv. Иск зарегистрирован 3 февраля, ответчиком по нему выступает юридический департамент Государственной канцелярии.

Напомним, «КВВ групп» еще в 2016 году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что стране придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа. «КВВ групп» также заявляла о возможности обращения в международный суд в связи с объявлением неплатежеспособности KVV Liepаjas metalurgs.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Лиепайский суд 16 сентября 2016 года объявил металлургический завод KVV Liepаjas metalurgs неплатежеспособным. Ранее KVV Liepаjas metalurgs подало заявление о начале процесса правовой защиты. До установленного срока Лиепайский суд не получил план мер правовой защиты предприятия, поэтому принял решение прекратить дело и возобновить делопроизводство о неплатежеспособности.

Ранее инвесторы приняли решение о консервации завода из-за кризиса на мировом металлургическом рынке, долговых обязательств перед обеспеченными кредиторами и незаинтересованности государства оказывать помощь отрасли.

Напомним также, «Лиепайский металлург» был признан неплатежеспособным в ноябре 2013 года, а производство завода было прервано ранее — весной 2013 года. Работу потеряли более 1,5 тыс. человек. В 2014 году неплатежеспособный металлургический комбинат за 107 млн евро приобрела украинская компания KVV Group, принадлежащая Валерию Кришталю и Евгению Казьмину. Это на 13 миллионов меньше аналогичного предложения второго претендента, российской компании United group, однако, по словам премьер-министра Лаймдоты Страуюмы, деньги в этой сделке не играли главную роль.

