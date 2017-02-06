Госаудит проверит скандальные закупки армии Литвы

Вильнюс, , 18:13 — REGNUM Государственный контролер Литвы Арунас Дулькис, встретившись сегодня, 6 февраля, с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, представил план аудитов ведомства, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

Больше всего внимания уделено системному аудиту организации конкурсных закупок в системе обороны. По мнению государственных аудиторов, в секторе конкурсных закупок работает очень много покупающих организаций, их система сложная, затруднения вызывает правовое регламентирование и организация. Поскольку растет финансирование сферы обороны, возникает проблема, как в этой сфере гарантировать законность и прозрачность использования средств бюджета, эффективный внутренний контроль процесса закупок. По словам Кароблиса, выводы и рекомендации этого аудита будут иметь особое значение по проведении реформы конкурсных закупок системы обороны.

«Ссылаясь на практику закупок в сфере обороны стран НАТО, уже в конце этого года мы планируем все закупки системы обороны консолидировать, и передать их осуществление учреждаемому агентству. Оперативный аудит Госконтроля представил бы нам нынешнюю ситуацию, поэтому мы заинтересованы как можно быстрее получить выводы и рекомендации, чтобы можно было бы воспользоваться ими, реформируя систему конкурсных закупок системы обороны», — говорит Кароблис.

Дулькис на встрече подчеркнул, что необходимо особое внимание уделять вопросам защиты засекреченной информации и кибернетической безопасности. «Кибернетическая безопасность в стране — один из приоритетов. Министерство обороны начало осуществление рекомендаций выполненного нами в 2015 году аудита «Среда кибернетического аудита в Литве», но важно не останавливаться и прилагать больше усилий, установить общие стратегические направления кибернетической безопасности и механизм их осуществления. Вместе с министром обороны мы обязаны гарантировать качественный и существенный прорыв, решая этот вопрос национальной безопасности», — сказал госконтролер.

На встрече с Кароблисом были рассмотрены проблемные сферы, требующие внимания министерства: организация медицинских услуг и социальные гарантии для военнослужащих; процесс формирования профессиональной военной службы при использовании новых сил; значение формирования персонала, способного должным образом управлять растущими финансами и имуществом системы обороны.

Напомним, в 2016 году Литву потряс сильный скандал, когда выяснилось, что армия для своих нужд закупала кухонную утварь по цене в восемь раз превышающую рыночную.