Снизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности

Ставрополь, , 17:55 — REGNUM



Ставропольский край выступает с несколькими предложениями по повышению эффективности управления энергоактивами региона. Край отличается самыми высокими тарифами на энергоносители в округе, высокой платежной способностью, но не получает должных инвестиций в развитие этой отрасли.

Регион озвучил министерству по делам Северного Кавказа свои инициативы по этому вопросу. Предложения прозвучали в Кисловодске, на совещании по вопросам топливно-энергетического комплекса региона.

Глава Минкавказа Лев Кузнецов отметил высокую платежную дисциплину региона. Средний уровень платежей за электроэнергию и газ здесь составляет примерно 99,8%, что позволяет снижать объём задолженности.

«Ставропольский край отличается тем, что демонстрирует очень ответственную политику во взаимодействии с плательщиками. Индикатором этого является хорошая платёжная дисциплина», — процитировали корреспонденту ИА REGNUM слова Кузнецова в пресс-службе ведомства.

В большом колхозе денег не заработать

Вместе с тем, в регионе остро стоит вопрос финансового обеспечения инвестиционных программ, нацеленных на повышение стабильности работы электросетевого хозяйства. Краю требовалось в 2016 году около 900 млн рублей, а поступило фактически 150 млн рублей.

Как озвучил на совещании первый вице-спикер Ставрополья Иван Ковалев, краю не хватает средств на инвестпроекты из-за того, что прибыль на Ставрополье перераспределяется Межрегиональной распределительной сетевой компанией между ее филиалами в других регионах.

Правительство Ставрополья предлагает образовать в крае отдельное электросетевое предприятие на базе филиала МРСК — «Ставропольэнерго». Это позволит больше вкладывать средств в развитие хозяйства и устранит существующий диспаритет, процитировали ИА REGNUM предложение Ковалева в пресс-службе губернатора региона.

Крикну, а в ответ — тишина

«Ставропольэнерго» было госпредприятием региона до 2008 года. Все это время налоги предприятия шли в краевую казну. С 2008 года принято решение о вхождении предприятия в МРСК, после чего край лишился налогов в размене 200 млн рублей.

С 2012 года региональные власти стали говорить о необходимости возвращения компании вместе с ГУП «Ставрополькоммунэлектро» в региональное ведение. Поскольку износ электросетевого хозяйства региона продолжился, и другой возможности создать надежное и бесперебойное функционирование электроэнергетики региона в крае не видели.

Этот вопрос обещали проработать в аппарате полпреда президента РФ в округе и Минэнерго России. Однако руководство ОАО «МРСК» выступило против этого, и далее произошла консолидация энергосетевых активов Северного Кавказа на базе компании в рамках программы по консолидации электросетевого имущества регионов Северо-Кавказского федерального округа 2011−2015 года.

В дальнейшем износ электросетевого хозяйства края привел к масштабной аварии на подстанции «Северной». 28 октября 2014 года там произошло возгорание, в результате которого без света остался крупный район Ставрополя, в котором проживают около 50 тысяч человек. В Ставрополе на период ремонта аварии вводился режим «Чрезвычайная ситуация».

Сразу после этого власти региона (губернатором края уже стал Владимир Владимиров) заговорили о том, что износ электросетевого хозяйства составляет около 70% и продолжает расти. Владимиров вновь предложил вывести электросетевое хозяйство региона из ведения компании МРСК, создав краевую сетевую организацию на базе ОАО «Ставропольэнерго». Ситуацию это снова не изменило.

Отметим, что минувший год отличился большим количеством аварий на энергообъектах Ставрополя, которые приводили к отключению света в домах, школах и детских садах, а также обесточивали освещение трасс и светофоры, что повышало аварийность на дорогах.

И вновь о снижении энерготарифов для Ставрополья

Второе предложение Ставропольского края по повышению эффективности работы энергохозяйства касается распространения на Ставрополье особого режима работы рынка энергоресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня этот режим работает во всех республиках Северного Кавказа, кроме Ставрополья. Это делает тарифы для края неоправданно высокими и снижает привлекательность региона для инвесторов.

Проблема эта регулярно поднимается руководством края. В том числе, губернатор региона в марте 2016 года озвучивал ее на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО. Тогда губернатор предложил снизить тарифы на энергосерурсы для региона на 30%. 18 января 2017 года в Совете федерации РФ глава края отметил, что высокие энерготарифы сдерживают развитие экономики края.

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На днях губернатор поставил задачу снижения энерготарифов для края перед федеральными законодателями от Ставрополья. Каждый ставрополец платит за свет в два раза больше, чем другие представители Северного Кавказа. Так, тариф на свет в крае составляет 4,36 рубля, в среднем по Кавказу — 2,34 рубля. Тариф на газ в крае — 5,16 рублей. В среднем по Кавказу это 2,19 рубля.

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Минкавказа РФ в курсе проблем региона

Все предложения региона были услышаны министром РФ по делам Северного Кавказа. Он подчеркнул, что задача министерства проконтролировать выполнение решений правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на котором была поставлена задача погашения долгов за топливно-энергетические ресурсы, которые накопили регионы Северного Кавказа.

«Наша задача проанализировать и сделать всё, чтобы топливно-энергетический комплекс работал устойчиво, чтобы бесперебойно осуществлялось снабжение потребителей и развитие энергетической инфраструктуры. Чтобы всё это делалось не только за счёт ресурсоснабжающих организаций, но и ответственной экономической политики и позиции плательщиков всех уровней», — сказал Кузнецов.

Для решения проблем отрасли края необходим диалог между федеральными, краевыми органами и компаниями ТЭК. Это и вопросы регулирования тарифов, и повышения эффективности управления энергетическими активами.

А будет ли результат

Комментируя инициативы регионального правительства, и.о. директора института электроэнергетики электроники и нанотехнологий СКФУ, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения университета, член общественного совета Минэнерго Ставрополья Юрий Кононов высказал ИА REGNUM сомнение в том, что вывод из администрирования «МРСК Северного Кавказа» ставропольского филиала «Ставропольэнерго» в отдельную структуру приведет к повышению эффективности управления энергетическими активами региона.

Это зависит от многих факторов, включая предлагаемый взамен менеджмент, кадровые решения и так далее. Сточки зрения развития электросетевого комплекса более крупные компании позволяют получать больше эффекта за счет более квалифицированных решений в области инноваций, которые реализуются централизовано, поскольку проблемы одинаковы для всех регионов, считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, очевидны управленческие плюсы. К примеру, сотрудничество на международном уровне проще осуществлять ПАО «Россети», чем «Ставропольэнерго».

«Я сторонник того, что надо решать задачу на уровне повышения эффективности управления в уже созданной компании ПАО «МРСК Северного Кавказа». Необходимо повышать эффективность ее функционирования», — сказал Кононов.

При этом эксперт отметил, что ставропольский филиал является наиболее эффективным в ПАО «МРСК Северного Кавказа», однако «если мыслить в масштабах государства, то надо решать в целом проблему повышения эффективности управления электросетевым комплексом страны», считает эксперт СКФУ.

Что касается инициативы по снижению энерготарифов для региона, то Юрий Кононов считает, что решать эту проблему надо, но решение должно быть принято на государственном уровне. Высокие тарифы в крае ухудшают привлекательность региона для инвесторов, но при принятии решения о снижении тарифов, должно быть понимание того, из каких источников будут реализовываться инвестпроекты по развитию электроэнергетики на региональном уровне.

Конечно, Ставрополье не должно стать донором для соседних республик с ущербом для собственного электроэнергетического хозяйства, на государственном уровне нужна программа поддержки сетевых компаний округа. Однако на сегодняшний момент нет чёткого понимания того, как федеральный центр может решить эту проблему.

О долгах

В январе 2017 года в правительстве региона сообщили, что уровень расчётов за электроэнергию в крае в 2016 году составил 97,6 процентов, в том числе у населения — 99,2 процента. А задолженность в крае имеет текущий характер и не превышает среднемесячное потребление, объем которого составляет 2 279 млн рублей.

ПАО Газпром» сообщил на днях, что задолженность Ставропольского края за поставленный газ в течение 2016 года снизилась на 0,94 млрд рублей, однако продолжает оставаться достаточно высокой — 1,23 млрд рублей на 1 января 2017 года.