Турецкая компания готова строить жилье в Крыму

В сфере интересов турецких бизнесменов – строительство и энергетика

Симферополь, , 17:16 — REGNUM Турецкий бизнес готов реализовать проекты в сфере строительства и энергетики на территории Крыма. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе республиканского Минэкономразвития, говорилось на встрече с турецкими бизнесменами — представителями группы компаний Agaoglu.

«Крым является привлекательной площадкой для реализации проектов в различных отраслях экономики с использование эффективных механизмов поддержки инвестора и преференций СЭЗ», — заявил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

«В контексте укрепления сотрудничества между Россией и Турцией Минэкономразвития Крыма готово оказывать всяческое содействие в рамках реализации турецкими компаниями проектов в Крыму», — добавил министр.

Представители турецкого бизнеса отметили, что готовы к реализации проектов на территории Республики Крым, в частности, в сфере строительства жилья, офисных и торговых сооружений, а также энергетики.