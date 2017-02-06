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Псковские власти потратили в 2016 году на госзакупках 16 млрд рублей

Экономика
Активность малого бизнеса в тендерах невысока

Псков, 6 февраля 2017, 17:12 — REGNUM  В Псковской области в 2016 году было проведено около 1,2 тыс. государственных закупок на сумму более 16 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель областного комитета по организации государственных закупок Сергей Щербаков сегодня, 6 февраля.

Большая часть закупок — на сумму 11 млрд рублей — пришлась на долю электронных аукционов. На конкурсах было потрачено ещё 0,5 млрд рублей. По итогам проведения закупок экономия средств составила почти 5% и 8% соответственно.

Щербаков отметил, что требование федерального закона об участии не менее 15% субъектов малого предпринимательства в госзакупках в регионе выполняется, но в целом активность малого бизнеса в тендерах невысока. При этом чаще стали принимать участие в конкурсах некоммерческие организации.

Напомним, с 2017 года в России вступил в силу метод нормированного планирования госзакупок — ранее он использовался только для отдельных товаров и услуг при формировании регионального бюджета. С этого года планы государственных закупок будут составлять на срок до трёх лет.

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Государственные закупки
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