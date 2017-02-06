Костромские полицейские изъяли поддельный алкоголь и табак на 10 млн рублей

На складах задержанных «бизнесменов» хранились сигареты и алкоголь без акцизных марок, а также запрещенные к продаже спиртовые лосьоны «двойного назначения»

Кострома, , 17:04 — REGNUM В Костроме полицейские задержали жителей областного центра, занимавшихся оптовыми поставками контрафактного табака и спиртного на территорию области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Костромской области.

Мужчины нашли в интернете идею для бизнеса вместе с информацией о потенциальных поставщиках. За пределами области они начали закупать спиртное и табак, произведенные на фабриках одного из союзных государств. На бутылки с алкоголем фальшивые акцизы были нанесены неровно, а иногда совсем не совпадали с наименованием продукции. Сигареты были похожи на обычный товар из магазинов, но не проходили ни сертификацию, ни обязательную маркировку акцизными марками России. Оптовые партии винно-водочных и табачных изделий «бизнесмены» хранили на арендованных складах. Уже оттуда продукция расходилась в торговые точки региона.

Задержание подозреваемых происходило в нескольких местах хранения и сбыта сомнительного товара — как в Костроме, так и в районах области. В результате обысков было изъято 664 тысячи контрафактных пачек сигарет, 2600 бутылок с крепким спиртным, а также партию косметических лосьонов, реализация которых запрещена. Общая стоимость изъятого, по данным МВД, превысила 10 миллионов рублей.

Продукцию направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Костромской области. По выявленному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.