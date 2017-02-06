Абдулатипов: Сельхозпродукции производим в полтора раза больше

Махачкала, , 16:55 — REGNUM



За последние четыре года производство сельскохозяйственной продукции возросло в полтора раза, заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе ежегодного послания Народному собранию сегодня, 6 февраля. По его словам, благодаря кластерному подходу, за 2016 год в Дагестане произведено 150 тысяч тонн винограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По этому показателю Дагестан занял второе место в России. Абдулатипов заявил, что кластерный подход нужно распространить и на другие отрасли сельского хозяйства.

Кроме того, глава Дагестана обратил внимание на необходимость создания кооперативов работников сельского хозяйства. Он поручил правительству региона определить по каждому району плановые задания по кооперации сельхозпредприятий.

«Это должно быть массовое движение крестьян, занятых в личных подсобных хозяйствах. Надо довести до сельских жителей меры государственной поддержки. В республике 75% сельхозпродукции производят личные подсобные хозяйства, а законодательство не всегда позволяет адресно помочь каждому производителю», — заявил глава региона.

Абдулатипов отметил рост уровня производства овощей. Так, за последние четыре года, по его словам, производство овощей закрытого грунта возросло 20 раз. Также идет рост площадей интенсивного типа. Площадь садов за это время увеличилась от 66 тысяч до 790 тысяч гектаров, заявил глава республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан, хоть и не полностью обеспечивает себя собственной продукцией, но по сравнению с предыдущими годами все больше производит продукции сельского хозяйства. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, за 2016 год сельхозпродукции произведено на 100 млрд рублей, что значительно выше уровня предыдущего года.