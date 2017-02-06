Новосибирские медучреждения модернизировали за полмиллиарда рублей

Новосибирск, , 19:00 — REGNUM На модернизацию материально-технической базы медицинских организаций Новосибирской области из регионального бюджета в 2016 году было направлено около 490 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Согласно официальным данным, эти средства были направлены на капитальный ремонт медицинских организаций, приобретение автомобилей скорой помощи и оборудования.

Власти уточняют, что в прошлом году в эксплуатацию после реконструкции были введены I очередь детской туберкулезной больницы в п. Мочище и I очередь реконструкции Маслянинской ЦРБ.

«В Маслянинской ЦРБ медицинскую помощь в новых условиях получают пациенты терапевтического, педиатрического, гинекологического, реанимационного отделений. Также для больницы было приобретено новое оборудование и медицинская мебель», — пояснили в региональном правительстве, подчеркнув, что помимо этого был проведен текущий и капитальный ремонт в 75 медицинских организациях региона. Так, в Новосибирской районной больнице № 1 и Бердской ЦГБ проведен ремонт кровель, а в Карасукской ЦРБ закончен капитальный ремонт помещений детской консультации № 1. Также, в течение 2016 года в регионе было заменено 22 лифта в 14 медицинских учреждениях. А для Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера был приобретен компьютерный томограф, и теперь, по мнению властей, диагностика туберкулеза в регионе выйдет на новый уровень. Рентгеновское и флюорографическое оборудование закуплено для Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы, Куйбышевской ЦРБ, Ордынской ЦРБ, Городской клинической больницы № 25, Детской городской клинической больницы № 6. Медицинским организациям Новосибирской области переданы 53 автомобиля скорой помощи, десять из которых закуплены за счет средств областного бюджета.

Что касается планов на текущий год, то в областном правительстве говорят о планируемом строительстве 25 ФАПов, капитальном ремонте Мочищенской врачебной амбулатории и Сокурской участковой больницы. В планах на 2017 год — ремонт нескольких объектов Бердской БГБ (родильного дома, детских поликлиник № 1 и № 2, детской больницы и инфекционного корпуса), фасада Городской клинической больницы № 12. Намечен также ремонт помещений Линевской РБ, предназначенных для создания паллиативного отделения, а также детского отделения Коченевской ЦРБ. Помимо этого будут отремонтированы корпуса медицинских колледжей региона и молочной кухни. Запланировали власти и модернизацию парка оборудования медицинских организаций — в Доволенскую ЦРБ должен поступит аппарат искусственной вентиляции легких, в Куйбышевскую ЦРБ — дизельный генератор автономного питания, а в Мошковкую ЦРБ — стерилизатор медицинских инструментов. Должны в 2017 году заменить девять лифтов в подведомственных учреждениях.