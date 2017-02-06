Депутат Госдумы предложил упразднить фонд капремонта в Красноярском крае

Он заявил, что организация за три года своей деятельности «не смогла наладить эффективную работу», а «5 млрд рублей, собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются»

Красноярск, , 16:05 — REGNUM Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского регионального отделения ЛДПР.

Уточняется, что такое мнение Натаров высказал после рабочей поездки в город Железногорск Красноярского края. Депутат заявил, что организация за три года своей деятельности «не смогла наладить эффективную работу». По его словам, планы по капитальному ремонту в крае «не выполняются даже на треть», а «5 млрд рублей, собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются, вместо того, чтобы быть использованными по назначению».

Теперь же фонд вообще отказывается от тех функций, ради которых создавался, отметил он: «В ноябре прошлого года краевой фонд капремонта «скинул» полномочия технического заказчика на администрацию города Железногорска. В связи с этим встает вопрос о целесообразности существования такой структуры, как фонд капитального ремонта».

В реготделении партии уточнили, что ЛДПР «изначально выступала против принятия закона о плате за капитальный ремонт».

Комментарий в региональном фонде капительного ремонта по заявлению депутата Госдумы Сергея Натарова получить пока не удалось. Однако, как передает корреспондент ИА REGNUM, на сайте регионального оператора сообщается, что в 2016 году в крае было отремонтировано 235 многоквартирных домов, в 2015 году — пять домов: «По большей части работы проводились по капитальному ремонту скатных крыш, замене инженерных сетей и лифтового оборудования».

С начала 2017 года в крае капитально отремонтировано восемь многоквартирных домов. Таким образом, в настоящий момент в целом в крае отремонтировано 248 многоквартирных домов, говорится в сообщении фонда.

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