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Для 46% граждан РФ главное в работе – стабильный заработок: опрос

Экономика
Опрос «»левада-центра»
Жорж-Пьер Сёра. Работник. 1883 Жорж-Пьер Сёра. Работник. 1883

Москва, 6 февраля 2017, 15:59 — REGNUM  Для большинства жителей России (46%) главное в работе — стабильный заработок. Однако молодежь, респонденты с высоким потребительским статусом и жители Москвы (36%) выбирают иной трудовой мотив — «много работать и хорошо зарабатывать, пусть и без особых гарантий на будущее». 12% хотели бы иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Практически для двух третей опрошенных (60%) работа в первую очередь является источником получения средств к существованию. Для 18% граждан работа не самое главное в жизни, есть вещи, значащие гораздо больше, чем работа.

Для 12% работа важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты. 5% респондентов считают работу неприятной обязанностью.

Если сейчас кто-то опрошенных устраивался бы на работу и мог свободно выбирать, где работать, он бы выбрал государственное предприятие или учреждение (36%). 15% готовы работать на любом месте, не имеет значения. 11% граждан РФ пошли бы на частное предприятие. 10% хотели бы открыть свое дело или заняться фермерством. 5% хотят уехать работать за границу.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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