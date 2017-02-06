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Крым: в Советском районе введён карантин по африканской чуме свиней

Экономика
В Советском районе Крыма выявлено два случая заражения свиней АЧС
Африканская чума свиней
Алла Осінь
Африканская чума свиней

Симферополь, 6 февраля 2017, 15:46 — REGNUM  В Советском районе Крыма введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС): в личном подсобном хозяйстве в селе Лучевое от АЧС погибли две свиньи. Указ о введении карантина опубликован на портале правительства Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Бабий З.В., расположенном по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Лучевое, ул. Лучевская, 15, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в указе.

По данным госкомитета ветеринарии Республики Крым, в Советском районе было выявлено два случая заражения АЧС в личном подсобном хозяйстве: погибли две свиньи — это все животные, что были в подсобном хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Советского района Крыма с 4 января из-за угрозы распространения африканской чумы в связи с падежом поголовья свиней в Дмитровском сельском поселении.

В январе власти Крыма отменили карантин по АЧС в Ленинском районе полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму вновь введен режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС

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Чума свиней
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