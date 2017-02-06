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Латвия боится потерять часть финансирования, выделяемого ЕС

Экономика
Риски вызваны тем, что в правительстве затягивают с принятием правил

Рига, 6 февраля 2017, 15:44 — REGNUM  Одна из важнейших проблем 2017 года для Латвии — не потерять часть финансирования ЕС в случае невыполнения страной финансовых целей в конце года, заявили в Министерстве финансов, сообщает LETA.

Минфин указывает, что в последнее время постоянно растут риски в выполнении установленных Еврокомиссией требований, что может вызвать негативные последствия — уменьшение пропорциональной доли финансирования для Латвии. Так, например, в 2016 году Кабинет министров с задержкой принимал правила, из-за чего отбор проектов и заключение договоров начался позже запланированного.

В настоящее время Минфин в сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров анализирует риски невыполнения установленных для фондов ЕС минимальных финансовых целей, а также рассматривает возможности ускорения осуществления проектов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что если ситуация с освоением фондов ЕС не изменится, развитие экономики Латвии в 2017 году может быть и меньше 3%.

«Если мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как остывает экономика вместо того, чтобы действовать энергично, не задействуем инструменты, которые есть в нашем распоряжении, и в первую очередь это структурные фонды — не исключено, что народное хозяйство Латвии будет развиваться еще медленнее», — считает Римшевич.

Читайте ранее в этом сюжете: «Основная надежда экономики Латвии — фонды ЕС»

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Экономика Латвии
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