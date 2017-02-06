Понедельник, 06 Февраля 2017 года
17:06:19 МСК

Платные парковки в Петербурге принесли казне убытки

Экономика
Пилотная зона платных автостоянок не окупилась в 2016 году из-за злостных неплательщиков
Платная парковка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платная парковка

Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 15:48 — REGNUM  Граждане, не оплачивающие штрафы за пользование платными парковками, стали главной причиной того, что пилотная зона платной парковки в центре Петербурга не окупилась по итогам работы в 2015 и 2016 годах. Об этом депутатам городского Заксобрания сообщил 6 февраля заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Власов заявил, что на сегодня расходы на содержание и деятельность парковочной зоны превышают доходы от нее, и в первую очередь это связано с неплательщиками. Чиновник считает, что правовой механизм взыскания штрафов с тех, кто уклоняется от оплаты парковки, следует усовершенствовать.

Заметим, припарковаться в пилотной зоне в Центральном районе можно за 30 рублей на двухколесном транспортном средстве, за 60 рублей на легковом автомобиле и за 120 рублей на автобусах, грузовиках и так далее. В 2017 году повышение стоимости платной парковки не ожидается, хотя губернатор Георгий Полтавченко и утвердил максимально разрешенные тарифы, которые существенно превышают упомянутые — более 100 рублей за категорию В и более 160 рублей за категории, кроме А, М и В.

Вадим Власов полагает, что пилотная зона все-таки принесла ожидаемый результат, несмотря на ее убыточность: обочины, парковки и дороги в историческом центре разгружены, а интенсивность движения снизилась, считают в Смольном.

В 2017 году чиновники планируют привлечь к финансированию платных стоянок «внебюджетные источники». Заметим, за год с начала работы зона получила около 110 млн рублей, в то время как на ее создание Смольный потратил почти 300 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение стоимости платной парковки в Петербурге не планируется

Как сообщало ИА REGNUM, пилотная зона платной парковки в центре Петербурга на 2,9 тыс. машиномест была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов во все дни недели.

Как предполагается, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.

Читайте ранее в этом сюжете: На платных парковках Петербурга заморозили тарифы на 2017 год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Платные парковки
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Нина Градова«Если завтра война...»: Несостоявшая продовольственная революция
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Экономика
NB!
06.02.17
«Сохранение влияния Собянина в Прикамье обостряет интригу на Среднем Урале»
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Анна ОсиповаИсчезающая Армения и выборы в ней
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
Татьяна ПолосковаГрабли: Лавров готовит России в Венесуэле Януковича №2?
МоскваРоссия Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.02.17
Станислав Стремидловский«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
Анатолий ШлыковОткрытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
Санкт-ПетербургРоссия Театр Общество
NB!
06.02.17
Станислав ТарасовСША бьют по Ирану и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
06.02.17
Назначен и.о. губернатора Пермского края
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Песков: Слова журналиста Fox News о Путине – недопустимы
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевВооруженные силы США можно «спасти» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Ариф АсалыоглуЯма, которую вырыл Эрдоган: есть ли будущее у турецкой экономики
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Экономика
NB!
06.02.17
Пресс-служба новгородского губернатора: «Глава региона находится в Москве»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное