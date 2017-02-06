Назван лидер премиум-сегмента авторынка РФ в 2016 году

Москва, , 15:27 — REGNUM Самым популярным в России премиальным автомобилем по итогам минувшего года стал Lexus RX, проданный в количестве 7848 экземпляров. Спрос на среднеразмерный кроссовер за 12 месяцев вырос в 2,5 раза, сообщает агентство «Автостат».

На втором месте в премиум-сегменте — компактный кроссовер Lexus NX и полноразмерный внедорожник Lexus LX. Модель NX приобрели за год 6476 жителей России, при этом спрос на нее упал на 32,5%. Внедорожник LX выбрали в 6402 случаях, его продажи выросли на 118,6%.

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли немецкие модели: BMW X5 (5203 шт.; — 13,3%) и Audi Q7 (5102 шт.; +44,6%). Далее следуют автомобили Mercedes-Benz: GLS (5100 шт.; +18%), GLC (4791 шт.; +169,6%) и E-Klasse (4761 шт.; — 2,7%). Девятая позиция — за BMW 5-Series (4426 шт.; +31,1%), на десятом месте — Mercedes-Benz GLE (4422 шт.; +10,6%).

В целом за прошлый год примиальные автомобили приобрели более 139 тыс. жителей России. Объемы продаж в сегменте снизились на 7,2%.