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В Ярославле предложили сдвинуть срок замены ларьков на новые

Экономика
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Ларьки в Ярославле Ларьки в Ярославле

Ярославль, 6 февраля 2017, 15:24 — REGNUM  В муниципалитет Ярославля поступил проект решения о переносе срока замены нестационарных торговых объектов на новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас предприниматели должны заменить все ларьки до 1 июня. Новые киоски должны соответствовать визуализации, определенной в правовом акте мэрии. Однако этого документа нет до сих пор. Депутат Антон Голицын предлагает сдвинуть этот срок на 1 октября.

«Предпринимателям дается фактически 3 месяца на замену всех киосков. Мало кто верит, что в такой срок это возможно — людям нужно найти деньги, взять кредиты, кому-то вообще придется изменить структуру бизнеса. За такое время не успеет сложиться рынок предложений по продаже новых киосков, а, значит, и цена будет высока. Думаю, никто не верит, что в такой срок можно поменять все ларьки. После 1 июня старые ларьки будут вне закона, что опять создаст дополнительные коррупционные факторы. Поэтому я предлагаю увеличить срок на 3 месяца. Мне кажется, это разумное предложение, надеюсь, что мэрия и депутаты его поддержат», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Антон Голицын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение поменять все ларьки на конструкции одного типа по предложению мэрии приняли депутаты муниципалитета на заседании 1 февраля. Протесты ряда предпринимателей услышаны не были.

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